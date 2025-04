NEW YORK (dpa-AFX) - Gut aufgenommene Quartalszahlen von Boeing haben die Papiere des Flugzeugherstellers am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Ende März getrieben. Mit einem Plus von 6,1 Prozent auf 172,49 Dollar führten sie kurz vor dem Wall-Street-Schluss den Leitindex Dow Jones Industrial an. Sie überwanden die 50-Tage-Linie für den kurzfristigen und die noch stärker beachtete 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Ihr Minus seit Jahresbeginn dämmten sie auf 2,6 Prozent ein.

Die kanadische Bank RBC beließ die Einstufung nach den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar. Boeing habe insgesamt besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Ken Herbert. Vor allem der Free Cashflow und die Rüstungssparte hätten überzeugt.

In seiner Dauerkrise gewinnt der Flugzeugbauer allmählich wieder Tritt. Auch weil die Produktion anzog, verbrannte der Konzern im ersten Jahresviertel weniger Geld als gedacht. Zudem zeigte sich Boeing-Chef Kelly Ortberg zuversichtlich, die Produktion des Mittelstreckenjets 737 Max im Jahresverlauf wieder auf das Niveau von Ende 2024 hochzufahren./ajx/he