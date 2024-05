Abwarten und Tee trinken, so lautet das Motto vor den heute um 14:30 Uhr veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA an der Frankfurter Börse. Zwischendurch aber auch den Blick auf die Quartalsbilanzen einiger DAX-Unternehmen werfen, die sich durchaus sehen lassen können. Den Gesamtmarkt aber dürfte eher interessieren, wann in den USA die Zinswende eingeleitet wird. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. Das wiederum hängt maßgeblich von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...