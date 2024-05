Manhattan skyline and taxi cab crossing Brooklyn Bridge, New York In unserer heutigen Ausgabe von "Irrationale Kursreaktionen" schauen wir uns Shopify an. Sollte man den Kurssturz zum Einstieg nutzen, oder fangen die Probleme gerade erst an? Volatilität pur: Shopify Es spielt kaum eine Rolle, ob man sich die langfristige Kursentwicklung anschaut oder nur die Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen, an Volatilität mangelt es definitiv nicht. An der Börse ist es normal, dass die Kurse stärker schwanken ...

