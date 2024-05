© Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt



Der DAX-Konzern Rheinmetall hat am Dienstag die Umsatz- und Ergebnisprognose verfehlt. Anleger quittierten dies mit einem Kursrückgang von 3,5 Prozent. Wie schätzen Analysten die Lage ein?Rheinmetall hat am Dienstag einen Gewinnanstieg von 60 Prozent im ersten Quartal bekanntgegeben. Der Hersteller von Leopard-Panzern profitiert von einem Boom bei den Verteidigungsausgaben, der durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine ausgelöst wurde. Der Gewinn lag jedoch unter den Konsensprognosen, die Aktien beendeten den Dienstagshandel rund 3,5 Prozent tiefer. Die Privatbank Berenberg hat ihre Kaufempfehlung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 590 Euro bestätigt. Das Kursziel liegt 13,5 Prozent …