Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschließt Anhebung der Dividende



Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschließt Anhebung der Dividende Hohe Zustimmung zu sämtlichen Punkten der Tagesordnung

Dividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie beschlossen (Vorjahr: 1,00 Euro je Aktie) München, 15. Mai 2024 - Die Wacker Neuson SE hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung in München wie im Vorjahr als Präsenzveranstaltung abgehalten. Die Anmeldequote betrug 78,2 Prozent des Grundkapitals (Vorjahr: 82,4 Prozent). Sämtliche Beschlüsse wurden wie vorgeschlagen gefasst. Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie auszuschütten. Neben dem Dividendenbeschluss fanden auch die jährlich wiederkehrenden Abstimmungspunkte Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, Wahl des Abschlussprüfers sowie Billigung des Vergütungsberichts die notwendigen Mehrheiten. Darüber hinaus wurden zwei Satzungsänderungen mehrheitlich beschlossen. Diese betrafen die Angaben zur Eintragung in das Aktienregister und den Vorsitz der Hauptversammlung. "Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir unser Ergebnis erneut deutlich steigern und wollen auch unsere Anteilseigner daran beteiligen. Wir setzen auf eine kontinuierliche und attraktive Aktionärsvergütung und schütten regelmäßig 40 bis 60 Prozent des Ergebnisses je Aktie aus. Die heute beschlossene Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 42,1 Prozent bezogen auf das Ergebnis je Aktie des Vorjahres und einer Dividendenrendite von 6,3 Prozent bezogen auf den Schlusskurs des Jahres 2023", erläutert der Vorstandsvorsitzende Dr. Karl Tragl. Details zu den Abstimmungsergebnissen der heutigen Hauptversammlung werden im Laufe des heutigen Tages unter www.wackerneusongroup.com/hv zur Verfügung gestellt. Kontakt: Wacker Neuson SE Peer Schlinkmann Investor Relations Preußenstraße 41 80809 München Tel. +49-(0)89-35402-1823 ir@wackerneuson.com www.wackerneusongroup.com Bildmaterial der Wacker Neuson Group ist verfügbar unter:

https://wackerneusongroup.com/konzern/pressemeldungen

Über die Wacker Neuson Group: Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 6.600 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2023 lag der Umsatz bei 2,7 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.



