NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renk nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe seine Erwartungen mit einem starken Jahresstart erfüllt, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auffallend positiv im Vergleich zu Branchenkollegen wie Rheinmetall und Hensoldt sei das organische Umsatzwachstum. Seine und die Konsensschätzungen beinhalteten, dass Renk das obere Ende der bestätigten Jahreszielspannen erreichen werde. Bei anderen europäischen Branchentiteln sei die Bewertung indes attraktiver./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 09:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 09:11 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000RENK730

