Unternehmen: Shelly Group AD

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.05.2024

Kursziel: 77,00 BGN

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



US-Roadshow Feedback: Internationales Interesse nimmt stark zu - Liquidität der Aktie dürfte von XETRA-Listing profitieren



Wir waren Anfang Mai gemeinsam mit Wolfgang Kirsch, dem Co-CEO der Shelly Group, auf Roadshow in New York. Nachdem in den Gesprächen die beeindruckende Story Shellys vorgestellt wurde, standen bei den Q&As der anhaltende Wachstumskurs, die Nachhaltigkeit des EBIT-Margenniveaus und das XETRA-Listing im Fokus.



Top Line sollte sich bis 2026 verdoppeln: Angesichts der starken jährlichen Steigerungsraten der Konzernerlöse (CAGR 2021-23: 56,9%) waren die Investoren daran interessiert, inwiefern Shelly diese Dynamik aufrechterhalten kann. Hierbei verwies Herr Kirsch auf die allgemeine Marktentwicklung, die Zuwachsraten von rd. 20% p.a. aufweist. Neben einem hohen Wachstumspotential in den USA, welches seit kurzem über das Online-Listing bei Home Depot und und dem weiteren Ausbau des AmazonVertriebs besser erschlossen werden soll, ist in der DACH-Region noch viel Potenzial vorhanden. Während hier im vergangenen Jahr knapp 35 Mio. EUR realisiert wurden, setzte der Wettbewerber 'homematic' allein in Deutschland >100 Mio. EUR um. Aufgrund der u.E. herausragenden Marktposition durch die deutlichen Wettbewerbsvorteile (Systemoffenheit, Produktqualität- und innovation, attraktives Pricing) sehen wir derzeit keine Gründe, warum Shelly mit den fortlaufenden Marktanteilsgewinnen in Deutschland nicht auch ein vergleichbares Umsatzniveau erreichen sollte. Wenngleich eine Verdopplung der Konzernerlöse innerhalb von zwei Jahren für Außenstehende ambitioniert wirken dürfte, halten wir dies aufgrund der zahlreichen visiblen Wachstumssäulen (u.a. Ausbau des

Professional-Geschäfts, GEN4 Produkte, Amazon Vendor Business in den USA) für sehr realistisch. Mit den vorläufigen Q1-Zahlen (Umsatz +46% yoy) hat Shelly dies erneut unter Beweis gestellt.



Attraktive EBIT-Marge von 25% dürfte nachhaltig sein: Ein wesentlicher Aspekt der Ertragsstärke von Shelly ist der Kostenvorteil am Standort Bulgarien, der in vielen Bereichen vom Lohnniveau mit dem von China vergleichbar sein dürfte. Shellys wachsende internationalen Community bietet ebenfalls große Vorteile. So müssen z.B. Produkt-Launches nicht durch kostenintensive Marketingkampagnen begleitet werden und es können Entwicklungs- und Supportkosten dadurch reduziert werden. Außerdem hat das Unternehmen in den letzten 18 Monaten die Preise im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern nicht erhöht und mit den anstehenden Generationswechseln der Produkte sollten sich zusätzliche Möglichkeiten der Preisdifferenzierung eröffnen. Zudem bietet das Modul-Geschäft sowie die Monetarisierung der Plattform weiteres Margenpotenzial. Insgesamt dürfte es Shelly u.E. gelingen, selbst bei einem überproportional wachsenden B2B-Geschäft mit einhergehenden Rabattierungen das attraktive Margenprofil nachhaltig zu verteidigen.



XETRA-Listing ist erfolgt: Shelly betritt als erstes bulgarisches Unternehmen den größten Handelsplatz Deutschlands und erreicht damit einen weiteren Meilenstein der Kapitalmarktstrategie. Mit dem Listing dürfte die Liquidität der Aktie weiter zunehmen.



Fazit: Zusammenfassend hat uns die US-Roadshow in unserer Auffassung bestärkt, dass die beeindruckende Entwicklung sowie der bevorstehende hochprofitable Wachstumspfad nicht nur für nationale Investoren attraktiv ist. Das uns gespiegelte Feedback war hinsichtlich der operativen Qualität durchweg positiv. Die endgültigen Q1-Ergebnisse sollten diese Eindrücke u.E. bestätigen. Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei gleichbleibendem Kursziel i.H.v. 77,00 BGN.







Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

