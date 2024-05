FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Commerzbank nach Quartalszahlen von 14,00 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Timo Dums sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem soliden Jahresauftakt, in dem der Ertragsrückenwind durch die weiter hohen Zinsen angehalten habe. "Die starke Kapitalisierung dürfte zu zunehmender Ausschüttungsfantasie führen."/gl/ajx

