ZHUNAN, TAIWAN - Media OutReach Newswire - 13. Mai 2024 - Innolux kündigt seine Teilnahme an der SID Display Week 2024 in San Jose (USA) an, die vom 14. bis zum 16. Mai stattfindet. Bei dieser Ausstellung wird das Unternehmen eine Reihe neuer Display-Technologien vorstellen, die auf öffentliche Räume und Smart Mobility-Fahrzeuge zugeschnitten sind.



Die innovative Color Conversion MicroLED-Displaytechnologie von Innolux revolutioniert die Welt der digitalen Kunst.

Innolux setzt weiterhin auf Innovationen mit hochmoderner Displaytechnologie. Das Unternehmen wird erstmals sein 106 Zoll-AM-MicroLED-Display mit Farbkonvertierung (Color Conversion) und freier Kombinierbarkeit vorstellen. Dieses bahnbrechende Display bietet folgende vier wichtige Vorteile: ultra-hochauflösende Bildqualität, hohe Farbsättigung, unerreichter Kontrast bei Umgebungslicht und freie Kombinierbarkeit. Durch den extrem kleinen Pixelabstand wird eine ultrahohe Auflösung (UHD) und eine detaillierte Bildqualität über das gesamte Bild gewährleistet. Der Schwerpunkt der Anwendungen dieses Displays wird auf Nischenmärkten liegen, insbesondere auf dem Markt für hochauflösende immersive Erlebnisse an großen Plätzen und dem digitalen Kunstmarkt. Durch die Befreiung von den Einschränkungen der traditionellen Displaygrenzen können je nach Anforderung maßgeschneiderte Displaygrößen von 26,4 bis 220 Zoll bereitgestellt werden, um neue Möglichkeiten für digitale Kunden und faszinierende visuelle Unterhaltung zu schaffen.



Die exklusive LC Dimming-Technologie von Innolux beschleunigt die Entwicklung von intelligenten Automobilapplikationen zur Unterstützung eines kohlenstoffarmen Lebens. Das Smart LC Window zeichnet sich durch dynamische Übertragung, Blendfreiheit, Energieeffizienz, einen reduzierten Stromverbrauch, eine schnelle Reaktionszeit und intelligente Vernetzung aus. Mit seiner LC Dimming-Technologie bewahrt der Flexible Dimming LCW echte Farben ohne Farbverfälschung und blockt 99 % der UV-Strahlung. Innolux führt außerdem als erstes Unternehmen in der Branche den Smart LC Dimming Side View Mirror ein. Die schnelle Reaktionszeit und genaue Farbwiedergabe dieses Seitenspiegels verbessert nicht nur Fahrsicherheit und -komfort, sondern steigert auch den Wert der Anwendung der LC Dimming- Technologie in Autos. Die bahnbrechende Sonnenblende Smart Dimming Sun Visor passt die Lichtdurchlässigkeit selbst bei extremen Bedingungen blitzschnell an.



Videoclips zu den exklusiven Produkten und Technologien von Innolux:

https://youtu.be/knebRv2obeI



Informationen zur Teilnahme von Innolux an der SID Display Week 2024:

Datum: 14. Mai (Dienstag) bis 16. Mai (Donnerstag) 2024

Uhrzeit: 14. Mai von 10:30 bis 18:30

15. Mai von 09:00 bis 17:00

16. Mai von 09:00 bis 14:00

Veranstaltungsort der Ausstellung: San Jose McEnery Convention Center, San Jose, Kalifornien, USA

Standnummer: 215

Hashtag: Innolux

