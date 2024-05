Wien (www.fondscheck.de) - Tim Bröning wird Ende Mai aus der Geschäftsleitung der Fonds Finanz ausscheiden, so die Experten von "FONDS professionell".Er bleibe dem Münchner Maklerpool als Mitglied des Beirats erhalten, wo er sich "vor allem mit seiner wertvollen Expertise in Kapitalmarktthemen einbringen" solle, wie das Unternehmen mitteile. Bröning übergebe seine Aufgaben im operativen Geschäft "auf eigenen Wunsch", heiße es in der Pressemitteilung. Seine Leitungsaufgaben im Bereich Non-Insurance werde Christine Schönteich übernehmen, die seit einem Jahr Geschäftsführerin des Maklerpools sei. ...

