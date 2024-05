STUTTGART (IT-Times) - Mercedes-Benz wird in Zukunft auch Bateriesysteme vom chinesischen Wettbewerber BYD in seinen Fahrzeugen einsetzen, zumindest in China. Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000) hat die Verwendung von BYD-Batterien in einer Hybridversion des GLC-SUV in China bei Behörden...

Den vollständigen Artikel lesen ...