Die US-Börsen dürften am Mittwoch zunächst erleichtert auf Inflationszahlen für April reagieren. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund 30 Minuten vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 39.719 Punkten. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 wird 0,5 Prozent im Plus erwartet. Die Teuerung in den USA hat sich im April etwas abgeschwächt. Der Preisauftrieb lag im Monatsvergleich sogar etwas unter der durchschnittlichen Schätzung von Analysten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im ...

