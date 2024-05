Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) den Umsatz um 16,4 Prozent auf 50,55 Mio. Euro gesteigert und dabei auch von anorganischen Effekten profitiert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage belaufe sich der anorganische Effekt beim Umsatz auf ca. 4,0 Mio. Euro. Bereinigt habe die CENIT AG somit ein organisches Umsatzwachstum von 3,13 Mio. Euro bzw. 7,2 Prozent erreicht. Auf Basis des deutlich gestiegenen Umsatzes weise das Unternehmen eine ebenfalls deutliche Verbesserung des EBIT auf 0,69 Mio. Euro (Q1 2024: 0,01 Mio. Euro) aus, was einer EBIT-Marge von 2,4 Prozent (Q1 2024: 0,0 Prozent) entspreche. Unter dem Strich habe das Ergebnis nach Steuern 0,03 Mio. Euro (Q1 2024: -0,07 Mio. Euro) betragen. Mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen sei die Guidance bestätigt worden. Demnach erwarte das Management einen Umsatz von 195 bis 202 Mio. Euro und ein EBIT von 11,7 bis 12,2 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund der unveränderten Prognosen bestätigen die Analysten das Kursziel von 20,55 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.05.24, 15:15 Uhr)



