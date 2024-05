- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 28. Juni 2024 in der "Villa Röders" in Breidings Garten, Breidingsgarten 5, 29614 Soltau um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 8,75 €/Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...