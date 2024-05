Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in den USA halte sich hartnäckiger als angenommen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Diese Tatsache habe FED-Chef Powell bereits am Dienstag betont und sie spiegele sich nun auch in den jüngsten Daten wider. Im April seien die Konsumentenpreise um 3,4% im Jahresvergleich gestiegen und damit genauso stark wie von den Experten erwartet. Die Indices würden in erster Reaktion steigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...