Frankfurt (www.fondscheck.de) - Fondsgesellschaften verwalteten für Anleger in Deutschland insgesamt 4.289 Milliarden Euro per 31. März 2024, so die Experten vom BVI.Das sei ein Zuwachs um neun Prozent in den letzten zwölf Monaten (31. März 2023: 3.922 Milliarden Euro). Damit liege das Vermögen nur knapp unter dem Rekordwert von 4.311 Milliarden Euro zum Jahresende 2021. Der Großteil entfalle mit 2.125 Milliarden Euro auf offene Spezialfonds für institutionelle Anleger. Dazu würden vor allem Altersvorsorgeeinrichtungen (748 Milliarden Euro) und Versicherer (543 Milliarden Euro) gehören. In offenen Publikumsfonds würden die Fondsgesellschaften 1.459 Milliarden Euro verwalten. Davon würden 680 Milliarden Euro auf Aktienfonds entfallen. Ihr Anteil sei in den letzten fünf Jahren vor allem aufgrund der gestiegenen Aktienkurse von 36 auf 47 Prozent gestiegen. Es würden Mischfonds mit 350 Milliarden Euro und Rentenfonds mit 217 Milliarden Euro folgen. Deren Anteil sei von 28 auf 24 Prozent bzw. 20 auf 15 Prozent gefallen. Das Nettovermögen der Immobilienfonds betrage 129 Milliarden Euro. ...

