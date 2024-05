© Foto: David Zalubowski - AP/dpa



In den USA hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im April unerwartet verlangsamt, was auf eine abflauende Inflation hindeutet. Ändert das etwas für die Fed? Die Märkte reagieren positiv.Laut dem Büro für Arbeitsstatistiken stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) um lediglich 0,3 Prozent gegenüber den Vormonaten März und Februar, in denen er noch um 0,4 Prozent zugelegt hatte. Über das Jahr betrachtet, erhöhte sich der CPI bis April um 3,4 Prozent, was einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 3,5 Prozent entspricht. Die großen US-Indizes S&P 500, Dow Jones und Nasdaq sind alle im grünen Bereich und können leichte Gewinne verzeichnen. Der S&P 500 stieg sogar auf ein neues …