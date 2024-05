Nimmt man die Zahl der Suchanfragen auf großen Börsen-Webseiten, ist Canadian Natural Resources ein Unternehmen, das in Deutschland praktisch niemand kennt. Ginge es nach dem Börsenwert in Höhe von aktuell 85,8 Mrd. US-Dollar, wäre die Aktie der sechstgrößte Wert im DAX. Das Papier besticht durch langfristige Outperformance und eine mehr als solide Dividendenpolitik!

Der größte Öl-Förderer Kanadas

Canadian Natural Resources (70,40 Euro | CA1363851017) ist der größte Erdölproduzent und zweitgrößte Gasförderer Kanadas. Das Unternehmen hat eine gut diversifizierte Kombination an Vermögenswerten im Heimatland, aber auch in der Nordsee und vor den Küsten Afrikas. Die ausgewogene Mischung aus Erdgas (27%), schwerem Rohöl (28%), leichtem Rohöl (10%) sowie Bitumen und synthetischem Rohöl (35%) ist eines der stärksten und vielfältigsten Vermögensportfolios aller Energieproduzenten der Welt.

In den vergangenen Fünf- und Zehnjahreszeiträumen ist die Aktie von Canadian Natural Resources mit Abstand besser als die Papiere von Exxon, Chevron, Shell und BP gelaufen. Sie hat bei der Performance auch die Titel der beiden Lokalrivalen Cenovus und Suncor abgehängt. Das Geheimnis hinter diesem Erfolg: effizienter Kapitaleinsatz. Canadian Natural Resources hat, über mehr als zehn Jahre verteilt, zig Milliarden in die kanadische Ölsandförderung und -verarbeitung investiert, einige Übernahmen getätigt und trotzdem mittlerweile 24 Jahre lang Jahr für Jahr die Dividende gesteigert. Die jährliche Steigerungsrate liegt im Durchschnitt bei 21 Prozent. Seit diese Phase der großen Investitionen abgeschlossen ist, werden nun zunehmend die Früchte geerntet.

2024 ist ein besonderes Jahr: 100% Ausschüttung!

Dennoch wird 2024 für Canadian Natural Resources zu einem besonderen Jahr. "Wir haben 2023 das Ziel erreicht, die Nettoschulden auf zehn Milliarden Dollar zurückzuführen", so Finanzchef Mark Stainthorpe bei der letzten Investorenkonferenz. "Wir schütten deshalb 2024 den freien Cashflow zu 100% an unsere Aktionäre aus." Die Quartalsdividende wurde von 1,00 auf 1,05 CAD erhöht, außerdem wurden wieder eigene Aktien zurückgekauft. Mit einem Verhältnis Schulden/EBITDA von 0,6 kann sich das Unternehmen das erlauben. Man kann davon ausgehen, dass es auch dieses Jahr wieder eine Extra-Dividende gibt. Der Nutzen des Rückkaufs eigener Aktien mit dem Ziel, diese dann einzuziehen, ist an ...

