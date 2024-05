US Inflation spielt Bitcoin Bullen in die Karten, zeitnaher Break der $65.000 ein Thema | Die aktuelle Bitcoin-Analyse am 15.05.24 | Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Am Mittwoch lagen alle Augen auf der US Inflation, wie bereits in unserer Bitcoin Betrachtung am Samstag geschrieben. Erwartet wurde die US Inflation mit 3.4%, veröffentlicht wurde sie mit 3.4% und somit wie erwartet, unserer Einschätzung nach den Bitcoin Bullen in die Karten spielend - warum?

Nun, wie bereits thematisiert, sorgt ein um die Erwartung veröffentlichter Inflations-Print für Spekulationen rund um eine geldpolitisch lockerere FED, denn nach ebenfalls durchwachsenen US-Arbeitsmarktzahlen wird nun zunehmend denkbar, dass die FED wenigstens zweimal bis Ende des Jahres 2024 den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte senkt.

Aber auch darüber hinaus bleibt das Bild für Bitcoin vorteilhaft, auch wenn für eine Attacke auf die Allzeithochs um $74.000 und übergeordneten Test der $80.000 Marke mit einem Zwischenziel im Bereich um $77.000 ein technischer Bruch und halten über $65.000 essenziell bleiben.

Wie bereits in der vergangenen Woche thematisiert, ist sehr realistisch, dass weitere physische Bitcoin-Nachfrage aus dem ETF-Bereich kommt, besonders ausgehend von den Plänen Grayscales in Bezug auf seinen Bitcoin-ETF GBTC. So beantragte Grayscale einen neuen Mini-ETF mit extrem niedrigen Verwaltungsgebühren von nur 0.15% p.a., was bereits in den vorherigen Wochen zu Netto-Kapitalzuflüssen in den GBTC führte, dass erste Mal seit der SEC-Bitcoin-ETF-Genehmigung im Januar.

Doch noch gilt es geduldig zu sein und abzuwarten: bevor es nicht zu einem Bruch über $65.000 kommt, bleibt der kurzfristige Modus zwischen $57.000 und $65.000 neutral und selbst eine nochmalige Attacke auf die $60.000er Marke ist eine ernstzunehmende Möglichkeit...

