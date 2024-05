Bestimmt erinnern Sie sich an die einstige "Meme-Aktie" GameStop, deren Kurs durch Kommentare im Online-Forum Reddit im Jahr 2021 eine wahre Achterbahnfahrt erlebt hat? Am 13. Mai 2024 feierte die Aktie der US-Einzelhandelskette für Gaming und Fanartikel mal wieder ein Revival: Der Kurs schoss an nur einem Tag zeitweise um bis zu 110 % nach oben. Und das nur wegen eines Kommentars...

Den vollständigen Artikel lesen ...