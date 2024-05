Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Blick auf die aktuellen Daten zur Entwicklung der US-Konsumentenpreise offenbart einen Anstieg dieser Zeitreihe um immerhin 0,3% M/M, so die Analysten der NORD LB.Damit notiere die Jahresrate bei einem Wert von 3,4% Y/Y. Die CPI-Kernrate sei um 0,3% M/M und 3,6% Y/Y angezogen. Damit präsentiere sich die Inflationsentwicklung in den USA noch nicht freundlich genug, um zügige Leitzinssenkungen zu rechtfertigen. Jerome Powell werde wohl zunächst etwas auf Zeit spielen müssen, um dann mit einer sorgfältig ausgearbeiteten PR-Strategie Leitzinssenkungen erst verbal vorzubereiten - und dann auch umzusetzen. Zentral sei in diesem Kontext vor allem, dass ein nachhaltiges Anziehen der Inflationserwartungen der Wirtschaftssubjekte vermieden werden könne. Die US-Notenbank habe zuletzt viel Vertrauen verspielt und benötige daher nun insbesondere eine glaubwürdige PR-Strategie! Zudem sollte auch die US-Handelspolitik genau im Auge behalten werden. Strafzölle könnte das Abklingen der hohen Inflationsraten in der Tat sogar noch weiter herauszögern. (15.05.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...