Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0020845014 Betsson AB 15.05.2024 SE0021626777 Betsson AB 16.05.2024 Tausch 1:1

SE0013888963 Hunter Capital AB 15.05.2024 SE0022087649 Hunter Capital AB 16.05.2024 Tausch 100:1

CA22576C1014 Crescent Point Energy Corp. 15.05.2024 CA92340V1076 Crescent Point Energy Corp. 16.05.2024 Tausch 1:1

US81577F2083 Seelos Therapeutics Inc. 15.05.2024 US81577F3073 Seelos Therapeutics Inc. 16.05.2024 Tausch 8:1

