Sowohl das Papier von AMC Entertainment als auch die GameStop-Aktie brechen am Mittwoch um rund 30 Prozent ein. Damit scheint die Euphorie, welche mit der Rückkehr von Roaring Kitty am Montag begonnen hatte, nur zwei Tage später schon wieder vorbei zu sein. Das kündigte sich allerdings schon am Dienstag an.Nur wenige Stunden nach der Börsenöffnung am Dienstag gaben beide Titel einen Großteil ihrer Tagesgewinne wieder ab. Zwar kam es am späten Abend noch zu einer leichten Erholung, doch ausgehend ...

