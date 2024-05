Lange dauert es nicht mehr. Dann entscheidet sich die Zukunft der Zinsen. Wie es mit dem Tagesgeld weitergeht, das erfahren Anleger und Sparer an diesem bestimmten Datum. Doch was bedeutet das jetzt für Sparkasse, ING, Consorsbank und Co? Am 6. Juni 2024 entscheidet sich die Zukunft der Zinsen. Denn an diesem Tag tagt die Europäische Zentralbank EZB. Und diese bestimmt die Höhe der Leitzinsen im Euro-Raum, an welchen sich die Geschäftsbanken wie ...

