PNE hat sich von eigenen Aktien im Bestand getrennt. Es seien 266.803 PNE Aktien zu einem durchschnittlichen Verkaufskurs von 13,48 Euro über die Börse verkauft worden, so das Windenergie-Unternehmen aus Cuxhaven am Mittwoch - gekauft hatte man diese 2018 zu jeweils 2,65 Euro. "Der Verkaufserlös in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro soll in den weiteren ...

