DJ Wirtschaftsweise halten Strafzölle gegen China für keine gute Idee

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mitglieder der fünf Wirtschaftsweisen haben in Reaktion auf die US-Schutzzölle auf chinesische Produkte vor einem ähnlichen Vorgehen Europas bei Elektroautos gewarnt. "Es ist natürlich offensichtlich, dass die USA aus rein politischen Gründen auch sehr stark Interesse haben, die eigene Wirtschaft zu schützen, auch die eigenen Automobilhersteller zu schützen", sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Monika Grimm, bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Ob das jetzt in unserem Interesse ist, ein ähnliches Vorgehen zu wählen, das kann man sehr gut überlegen. Ich glaube, das ist aus unserer Sicht nicht die schlaueste Strategie."

Die Ökonomin betonte, Deutschland sei sehr viel exportabhängiger und sehr viel stärker in den Welthandel integriert. SVR-Mitglied Ulrike Malmendier äußerte sich ebenfalls warnend. "Ich denke, dass aus deutscher Sicht direkt zu ähnlichen Schutzzöllen und Richtung Handelskrieg zu gehen, sich sehr schädlich auswirken würde", sagte sie. Sie begrüße deshalb sehr, dass die Reaktion bislang eine andere sei. Zugleich äußerte sie Verständnis für die Reaktion der USA, da es sich wirklich um Dumpingpreise handele. "Aber die reflexartige Reaktion zu Schutzzöllen ist gut zu überdenken", warnte sie. Sie zahle sich oft weniger wirtschaftlich aus, als dies "gerne populistisch verkauft" werde.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2024 11:03 ET (15:03 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.