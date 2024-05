© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Den gesamten Jahresgewinn hat die Aktie von Schott Pharma am Mittwoch abgegeben, nachdem das Unternehmen vor einer schwächeren Nachfrage gewarnt hat. Was ist da los?Die Aktien von Schott Pharma sind am Mittwoch zweistellig abgesackt, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das kommende Geschäftsjahr gedämpft hatte. Die Investoren reagierten damit auf die Ankündigung von Schott Pharma, dass für das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem langsameren Wachstum zu rechnen sei als ursprünglich erwartet. Finanzchefin Almut Steinkühler führte die geringere Nachfrage eines Großkunden als Hauptgrund für die zurückhaltenden Aussichten an. Dieser Rückgang soll sich signifikant auf das Umsatzwachstum …