DJ Aktien Schweiz von günstigen US-Daten auf Jahreshoch gehievt

ZÜRICH (Dow Jones)--Günstige US-Verbraucherpreise haben den schweizerischen Leitindex am Mittwoch auf Jahreshoch getrieben. Die Teuerung in den USA hatte sich auf Basis der Verbraucherpreise einen Tick schwächer gezeigt als gedacht. Die damit wieder stärker angefachten Zinsenkungsspekulationen stützten Aktien und Anleihen in Europa. "Endlich mal wieder eine Veröffentlichung der Inflationsrate, welche nicht negativ überraschte", kommentierte LBBW-Volkswirt Dirk Clench die US-Daten. In der Folge neigte der Dollar deutlich zur Schwäche, auch wenn er sich von den Tagestiefs zum Franken wieder erholte.

Der SMI kletterte um 1 Prozent auf 11.899 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,36 (zuvor: 23,13) Millionen Aktien. Richemont (+0,1%) und außerhalb des SMI auch Swatch (-0,8%) hinkten dem positiven Markt hinterher. Händler verwiesen im Luxussegment auf den durchwachsenen Ausblick von Burberry, der europaweit die Sektorwerte ausbremste.

Mit 1,3 Prozent Aufschlag war dagegen das Pharmaschwergewicht Roche gesucht. Der Konzern hatte eine Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA im Bereich HPV erhalten. Novartis (-0,2%) konnten da nicht mithalten, auch wenn der Wettbewerber neue Studiendaten ankündigte. Lonza standen mit Aufschlägen von 4,9 Prozent an der Spitze des Tableaus und machten die Vortagesverluste damit mehr als wett. Händler sprachen von einer positiven Neubewertung der Erstquartalsaussagen des Vortages beim Pharmafertiger.

Unter den Nebenwerten profitierten Logitech (+0,1%) nicht von einer geplanten Dividendenerhöhung um 9,4 Prozent. VAT kletterten nach einer verbesserten Bonitätsnote durch die Ratingagentur Moody's um 4,8 Prozent. Softwareone startete solide in das Jahr 2024 und bekräftigte ihre Prognose für das Gesamtjahr, der Kurs zog um 7,3 Prozent an. Das Unternehmen treibt zudem einen möglichen Rückzug von der Börse voran. Mobilezone baut die Partnerschaft mit der Schweizerischen Post weiter aus, die Aktie verteuerte sich um 1,4 Prozent.

May 15, 2024 11:43 ET (15:43 GMT)

