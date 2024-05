Die Partnerschaft soll die Effizienzen der Lieferkette für die Kult-Motorradmarke verbessern

Kinaxis Inc. (TSX: KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Orchestrierung von Lieferketten, gab heute bekannt, dass sich Harley-Davidson (NYSE: HOG), die weltweit berühmteste Motorrad-Markenikone, für Kinaxis entschieden hat, um die Transformation seiner globalen Lieferkette zu beschleunigen.

"Wir sind schon ziemlich stolz darauf, bei der Initiative dieses legendären Unternehmens zur Transformation seiner Lieferketten-Performance mitzuwirken", sagte John Sicard, President und CEO von Kinaxis. "Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dem Unternehmen diese spannende Reise anzutreten und so zu seinem anhaltenden Erfolg beizutragen."

Kinaxis schafft durchgängige Lieferkettentransparenz und bietet verbesserte Möglichkeiten zur Bedarfsplanung, so dass die Anwender schneller und präziser auf Nachfrageänderungen reagieren können. Das Unternehmen wurde aufgrund seines guten Rufs in der Automobilindustrie ausgewählt, wo weltweit agierende Marken wie Volvo, Ford, Subaru und General Motors auf Kinaxis setzen, wenn es um die Verbesserung der Resilienz ihrer Lieferketten geht.

Mit mehr als 40.000 Nutzern in über 100 Ländern arbeitet Kinaxis mit einigen der weltweit größten Marken in Branchen wie der Konsumgüterindustrie, der Automobilindustrie, der High-Tech-Industrie, der Life-Science-Branche und vielen anderen zusammen. Die KI-gestützte Technologie und die patentierte Concurrent-Planning-Technik von Kinaxis ermöglichen es Unternehmen, ihr Lieferkettennetzwerk durchgängig zu orchestrieren, also von der strategischen Planung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Die Kinaxis-Technologie hilft Unternehmen, die 40 der weltweit produzierten Traktoren an die Agrarindustrie liefern, die jedes Jahr mehr als 110 Milliarden Zähne sauber halten und die dafür sorgen, dass mehr als 35 Millionen Haustiere jedes Jahr nahrhafte Mahlzeiten erhalten.

