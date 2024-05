Dass die US-Inflationsdaten ausfielen wie erwartet, half dem DAX am Mittwoch auf die Sprünge. Kurz nachdem die Daten veröffentlicht wurden, erreichte der Index am Nachmittag mit knapp 18.893 Punkten ein neues Rekordhoch. Mit einem Anstieg um letztlich 0,82 Prozent auf 18.869,36 Punkte machte er einen großen Schritt in Richtung 19 000er-Marke.Der MDAX gewann 0,85 Prozent auf 27.451,38 Zähler. Der Index, der die zweite deutsche Börsenliga darstellt, erreichte das höchste Niveau seit acht Monaten.Für ...

