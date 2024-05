An der Börse werden nicht nur die Umsätze dünner auch die Themen werden weniger. Es geht seit einiger Zeit hauptsächlich um die Themen Inflation und Zinsen, hier besonders die aus den USA. Was auch immer an Informationen auf die Börsen-Teilnehmer prallen, sie werden vom Markt sofort auf ihre Auswirkungen auf die Inflation geprüft und dementsprechend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...