Amazon.com, Inc. überzeugt weiterhin als führende Kraft im E-Commerce, Cloud Computing, digitalem Streaming und künstlicher Intelligenz. Trotz des beeindruckenden Marktprofils und der finanziellen Stärke des Unternehmens, zeigen aktuelle Analysen auch die Herausforderungen auf, denen sich Amazon gegenübersieht. Außerhalb der USA, insbesondere in Deutschland, unternimmt das Unternehmen große Schritte und plant, bis 2040 7,8 Milliarden Euro zu investieren, um eine Cloud-Computing-Infrastruktur zu entwickeln. Die ersten Datenzentren im deutschen Bundesland Brandenburg sollen bis Ende 2025 Kunden zur Verfügung stehen und dabei durchschnittlich 2800 Vollzeitarbeitsplätze pro Jahr in lokalen deutschen Unternehmen unterstützen. Diese Investition reflektiert Amazons kontinuierliches Wachstum im Cloud-Sektor, wo es ein dominierendes Cloud-Services-Portfolio mit innovativen KI-Tools und -Services aufbaut und seine Position durch Partnerschaften stärkt.

Wirtschaftliche [...]

Hier weiterlesen