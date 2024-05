DJ RAG-Stiftung verkauft weiteren Evonik-Anteil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die RAG-Stiftung will ihre Beteiligung am Spezialchemiekonzern Evonik weiter reduzieren. "Wir können bestätigen, dass die RAG-Stiftung über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren Evonik-Aktien verkauft", teilte die Stiftung mit. Der Verkauf laufe mit Morgan Stanley als alleinigem Bookrunner und werde voraussichtlich noch Mittwoch abgeschlossen sein. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass RAG weitere rund 4,9 Prozent an Evonik verkaufen wolle.

Das Geld aus dem Anteilsverkauf werde RAG zur weiteren Diversifizierung des Anlageportfolios nutzen. "Das gegenwärtige Marktumfeld bietet uns gute Chancen, im Rahmen unserer Kapitalanlagerichtlinie breit zu investieren", so RAG weiter. Nach der Platzierung werde die Stiftung noch rund 47 Prozent an Evonik-Anteilen halten.

Die 2007 gebildete Stiftung kommt mit ihren Erträgen für die Folgekosten des abgewickelten deutschen Steinkohlebergbaus auf.

May 15, 2024

