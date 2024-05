EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

ams OSRAM hat die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung 2024 veröffentlicht und geht von einer Wiederwahl der Vorsitzenden des Aufsichtsrats Frau Dr. Margarete Haase aus Premstätten, Österreich und München, Deutschland (15. Mai 2024) -- ams OSRAM (SIX: AMS) hat die Beschlussvorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand für die ordentliche Hauptversammlung am 14. Juni 2024 auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden Frau Dr. Margarete Haase und des Aufsichtsratsmitglieds Frau Brigitte Ederer läuft in diesem Jahr aus, und beide stellen sich zur Wiederwahl. Dementsprechend enthält der Tagesordnungspunkt 6 die Vorschläge für die Wahlen zum Aufsichtsrat. Die Amtszeit für beide Wahlvorschläge soll bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2028, also ca. vier Jahre, dauern. Die Lebensläufe von Frau Dr. Haase und Frau Ederer sind ebenfalls auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Am 7. Dezember 2023 schloss die ams OSRAM Gruppe ihre Refinanzierung erfolgreich ab, einschließlich einer Bezugsrechtsemission und der Ausgabe neuer unbesicherter, vorrangiger Anleihen. Infolgedessen haben sich das Grundkapital der Gesellschaft und die Anzahl der Aktien deutlich erhöht. Tagesordnungspunkt 7 betrifft daher den Beschlussvorschlag, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege einer Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10: 1 (zehn Aktien zu einer Aktie) neu einzuteilen, so dass 10 (zehn) bestehende Stückaktien der Gesellschaft zu 1 (einer) Stückaktie zusammengelegt werden. Zudem entspricht das Bedingte Kapital 2023 nach der Bezugsrechtsemission nur noch rund 2,75% des aktuellen Grundkapitals. Dieses bestehende bedingte Kapital sowie die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Finanzinstrumenten im Sinne von § 174 AktG sollen aufgehoben und ein neues bedingtes Kapital 2024 und eine entsprechende neue Ermächtigung beschlossen werden, so dass diese künftig wieder 10 % (wie vor der Bezugsrechtsemission 2023) des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen (Tagesordnungspunkte 8 und 9). Die entsprechenden Unterlagen für die Hauptversammlung werden spätestens am 24. Mai 2024 auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt. Über ams OSRAM Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.



