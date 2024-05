Die Rheinmetall-Aktie ist am Mittwoch mit einem Minus von 1,07 Prozent aus dem Handel gegangen. Damit setzt das Papier seine Schwäche nach den Quartalszahlen fort, allerdings nur auf den ersten Blick. Denn Rheinmetall wurde Ex-Dividende in Höhe von circa 1,1 Prozent gehandelt und auch die Analysten sind nach wie vor positiv gestimmt.Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall auf "Neutral" mit einem Kursziel von 451 Euro belassen. Die Haushaltsdiskussionen in der Bundesregierung könnten bei dem Rüstungskonzern ...

