Bei DAX, Dow Jones und Co. gab es am Dienstag eher wenig Bewegung zu sehen. Ein Blick auf manchen Einzeltitel offenbar aber eine geradezu euphorische Stimmung unter den Bullen. Explosionsartige Kursgewinne erfreuten viele Anleger. In manchen Fällen gab es dafür auch nachvollziehbare Gründe. Manche Aktie sprang aber auch mehr oder minder grundlos in schwindelerregende Höhen.In letztere Kategorie fällt zweifellos die Aktie von Gamestop (US36467W1099), welche nach enormen Kursgewinnen am Montag gestern um weitere 61,3 Prozent zulegen konnte. Satte 49,12 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...