DJ NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 18.873 Pkt - Evonik sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben die Schlagzeilen um Evonik am Mittwochabend die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Titel wurden im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien 2,7 Prozent schwächer getaxt. Die RAG-Stiftung will ihre Beteiligung am Spezialchemiekonzern weiter reduzieren. Über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren sollen laut einem Bericht weitere rund 4,9 Prozent an Evonik verkaufen werden.

Freenet wurden nach Zahlenausweis 0,3 Prozent leichter gehandelt. Der Mobilfunk-Service-Anbieter hat im ersten Quartal den Umsatz marginal gesteigert, beim operativen Ergebnis aber Einbußen verzeichnet. M1 Kliniken stiegen um 2 Prozent: "Hier gab es eine Aktienempfehlung", sagte der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.873 18.869 Kaum verändert ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2024 16:37 ET (20:37 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.