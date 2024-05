Die neue Plattform, die als erste auf den Markt kommt, nutzt die neuesten generativen und objektiven KI-Technologien, um die gesamte Palette der CPM-Lösungen des Unternehmens zu erweitern

Wolters Kluwer, ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Software und Dienstleistungen für Fachleute, kündigte heute seine KI-gestützte CCH Tagetik Intelligent Platform an, die entwickelt wurde, um die Effizienz, Genauigkeit und strategische Fähigkeit des Office of the CFO digital zu transformieren.

Ralf Gärtner, Senior Vice President General Manager, Corporate Performance Management (CPM) Solutions bei Wolters Kluwer, sagte: "Wir sind die ersten, die eine intelligente, KI-gestützte Plattform auf den Markt bringen, die eine ganze Reihe von CPM-Lösungen verbessert. Wir wissen, dass GenAI das Potenzial hat, Führungskräfte im Finanzwesen in die Lage zu versetzen, Finanzabschlüsse und Planungszyklen fünfzehnmal schneller als bisher durchzuführen1 und wir machen uns diese Leistung für unsere Kunden zunutze. Die neue, hochmoderne KI-Funktionalität der CCH Tagetik Intelligent Platform versetzt CFOs in die Lage, in einem Bruchteil der Zeit die Antworten zu finden, die sie aus ihren Daten benötigen, um besser informiert und schneller strategische Entscheidungen zu treffen."

Die hochmodernen KI-Funktionen der CCH Tagetik Intelligent Platform ermöglichen es Finanzfachleuten, den Zugang zu aussagekräftigen Finanzdaten zu demokratisieren, riesige Datenmengen mit beispielloser Geschwindigkeit und Automatisierung zu verwalten und zu kontrollieren, verborgene Erkenntnisse zu erschließen und die Entscheidungsfindung zu verbessern und zu beschleunigen. Zu den neuen KI-fähigen Funktionen der Plattform gehören:

Ask AI, der neue "GenAI-Verbündete" von CCH Tagetik, steht diese Woche im Mittelpunkt der CCH Tagetik inTouch Global User Conference. Diese innovative Funktionalität, die in die CCH Tagetik Intelligent Platform integriert ist, ermöglicht es Anwendern, in Echtzeit visuelle Antworten auf text- und sprachbasierte Abfragen in natürlicher Sprache zu erhalten. Wolters Kluwer schätzt, dass Ask AI, wie andere generative KI-Lösungen auch, die Effizienz steigern wird, so dass die Nutzer zehnmal mehr Ressourcen für wertschöpfende Aktivitäten wie Analysen, Entscheidungsunterstützung und Innovation einsetzen können2

Intelligent Analytics ermöglicht Self-Service-Berichte, Analysen, Dashboarding und Visualisierung. Die Engine ermöglicht Benutzern einen neuartigen Zugriff auf Daten, indem sie organisierte Informationssätze schnell durchsuchen können, um präzise Antworten auf alltägliche Geschäftsfragen zu finden.

AI Automapping beschleunigt die Datenerfassung und sorgt für Data Governance, während die neue AI Anomaly Detection die Datenintegrität sicherstellt, indem sie automatisch Ausreißer identifiziert und ungewöhnliche oder abnormale Datenmuster kennzeichnet.

Intelligent Disclosureintegriert dynamisch finanzielle, nicht-finanzielle und ESG-bezogene konsolidierte Zahlen mit Kommentaren in datenverknüpfte Berichte. So können die Finanz- und Geschäftsteams sicher sein, dass alle Dokumente, einschließlich Jahresberichte, Vorstandsbücher und Managementpräsentationen, stets korrekt sind.

AI Driver-Based Analysis hilft Anwendern, große Datenmengen schneller zu analysieren, um wichtige Geschäftsfaktoren und exponentielle Wachstumsbereiche zu identifizieren.

Diese neuen KI-Funktionen bauen auf den bestehenden KI-Funktionen von CCH Tagetik auf, wie Predictive Intelligence und Transaction Matching, die es den Anwendern bereits ermöglichen, erklärbare, aufschlussreiche Vorhersagen zu erstellen, den Datenabgleich zu beschleunigen und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Gemeinsam unterstreichen diese ersten marktreifen KI-Innovationen das Engagement von Wolters Kluwer, in KI zu investieren, um die digitale Transformation des CFO-Büros voranzutreiben.

Weitere Informationen zum neuesten Stand der KI finden Sie im Wolters Kluwer AI Center.

