Zehnder Group AG / Schlagwort(e): Verkauf/Prognose

Zehnder Group trennt sich vom Geschäftsbereich Climate Ceiling Solutions



16.05.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nicht zum Kerngeschäft gehörender Geschäftsbereich Climate Ceiling Solutions war in den letzten Jahren verlustbringend

Private Assets übernimmt deutsche Climate Ceiling Solutions Einheit

Einmaliger Verlust von rund 10 Mio. EUR (grösstenteils liquiditätsneutral) erwartet

Fortgesetzter Fokus auf die Umsetzung der Strategie in den Kerngeschäften

Ausblick erstes Halbjahr 2024: Umsatzrückgang im mittleren Zehnerprozentbereich und eine EBIT-Marge vor Einmaleffekten von 6-7 % Gränichen (CH), 16. Mai 2024: Zehnder Group (SIX: ZEHN), ein international führender Anbieter von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, trennt sich vom Geschäftsbereich Climate Ceiling Solutions. Eine Vereinbarung über die Veräusserung der Climate Ceiling Solutions Einheit in Deutschland (Zehnder Climate Ceiling Solutions GmbH) wurde mit der Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) erzielt. Darüber hinaus beabsichtigt die Zehnder Group, ihre Climate Ceiling Solutions Einheit in Frankreich (Zehnder Climate Ceiling Solutions SAS) ebenfalls an Private Assets zu veräussern. Die beiden Unternehmen Climate Ceiling Solutions in Deutschland und Frankreich, ehemals Bestandteil des Segments Heizkörper, wurden in separate rechtliche Einheiten ausgegliedert und werden seither als eigenständiger Geschäftsbereich geführt. Der Geschäftsbereich Deckenstrahlplatten zum Heizen und Kühlen ist nicht Teil der Transaktion und verbleibt bei der Zehnder Group. Aufgrund des spezifischen Geschäftsmodells von Climate Ceiling Solutions und der ausgeprägten Projektorientierung hat der Verwaltungsrat der Zehnder Group beschlossen, sich von diesem Nicht-Kerngeschäft zu trennen. Insgesamt erwirtschaftete Climate Ceiling Solutions im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 23 Mio. EUR und beschäftigte insgesamt 75 Mitarbeitende, war jedoch in den letzten Jahren verlustbringend. Der Vollzug der Transaktion steht unter Vollzugsbedingungen und bedingt eine vorgängige Arbeitnehmerinformation in Frankreich, die für solche Transaktionen üblich ist. Die Transaktion wird zu einem einmaligen Verlust von rund 10 Mio. EUR (grösstenteils liquiditätsneutral) führen. Matthias Huenerwadel, CEO der Zehnder Group, sagte: "Mit Private Assets hat Climate Ceiling Solutions einen geeigneten Eigentümer gefunden, um ihr volles Potenzial zu entfalten und Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen. Der Abschluss dieser Vereinbarung bestätigt die konsequente Umsetzung unserer Strategie. Wir bei Zehnder wollen in unseren Kerngeschäften weiterwachsen und uns dabei an unseren strategischen Prioritäten orientieren." Climate Ceiling Solutions bietet ihren Kunden Beratung, Planung und Realisierung von Klimadecken. Die Klimadecken können in einem breiten Spektrum von gewerblichen und industriellen Gebäudeanwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter und Partner mit einem hervorragenden Serviceangebot. Private Assets ist eine Beteiligungsgesellschaft, die auf die nachhaltige Optimierung von Unternehmen aus Konzernabspaltungen und Sondersituationen fokussiert ist. Ausblick erstes Halbjahr 2024 Die schwache Bautätigkeit und die Nachwirkungen einer entgleisten Lieferkette halten in vielen Märkten an, wobei sowohl das Lüftungs- als auch das Heizkörpersegment weiterhin von einer geringeren Nachfrage betroffen sind. Die Zehnder Group erwartet deshalb für das erste Halbjahr 2024 einen Umsatzrückgang im mittleren Zehnerprozentbereich und eine EBIT-Marge vor Einmaleffekten von 6-7 %. Die Veräusserung des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbereichs Climate Ceiling Solutions führt zu einem einmaligen Verlust von 10 Mio. EUR. Zusätzlich erwarten wir weitere Restrukturierungskosten von 2 - 3 Mio. EUR in Europa in den Bereichen Produktion und Vertrieb. Die Zehnder Group schätzt ihre langfristigen Wachstumsaussichten weiterhin positiv ein. Der Rückstand im Neubau- und Renovationsbereich, neue Bauvorschriften für besser isolierte Gebäude, der steigende Bedarf an energiesparenden und effizienten Klimalösungen, der Wunsch nach gesunder Raumluftqualität sowie die steigenden Penetrationsraten in verschiedenen Ländern werden das Wachstum insbesondere im Lüftungsbereich begünstigen. Nächste Termine Halbjahresbericht 2024 26. Juli 2024 Jahresumsatz 2024 17. Januar 2025 Geschäftsbericht 2024 und Medien-/Analystenkonferenz 2025 26. Februar 2025 Generalversammlung 2025 3. April 2025

Kontakt René Grieder

Mitglied der Gruppenleitung, CFO

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 21, rene.grieder@zehndergroup.com



Alexander Kamb

Senior Manager Investor Relations & Communications

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 36, alexander.kamb@zehndergroup.com



Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com . Firmenprofil Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte die Zehnder Group rund 3500 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 762 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden durch die Graneco AG gehalten, die durch die Familien Zehnder kontrolliert wird. Über die Private Assets SE & Co. KGaA Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf die mehrheitliche Übernahme von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert ist. Private Assets beteiligt sich bevorzugt an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance sowie Gesellschaften mit offenen Nachfolgefragen. Durch die langjährige Erfahrung des Managements und einen nachweisbaren Track Record bei der Entwicklung von Unternehmen in Sondersituationen werden die Beteiligungen effizient und nachhaltig profitabel ausgerichtet. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force, die als Inhouse-Consulting in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen operativen Support leistet und mit der Digital Group explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen. Die Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA werden im Freiverkehr der Börse Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt. Weitere Informationen finden sich unter www.private-assets.de . Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Zehnder Group enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeitende anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. Zehnder Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

Ende der Adhoc-Mitteilung