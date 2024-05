The following instruments on XETRA do have their first trading 16.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.05.2024Aktien1 CA46136U1030 Invesque Inc.2 SE0021626777 Betsson AB3 SE0022087649 Hunter Capital AB4 US81577F3073 Seelos Therapeutics Inc.5 CA92340V1076 Veren Inc.Anleihen/ETF1 US478160CU63 Johnson & Johnson2 XS2820455678 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.3 XS2820460751 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.4 XS2822443656 Raiffeisen Bank Zártköruen Muködo Részvénytársaság5 XS2821718488 Johnson & Johnson6 XS2823931824 Teollisuuden Voima Oyj7 XS2821745374 Verbund AG8 XS2721621154 WarnerMedia Holdings Inc.9 XS2824763044 Ferrari N.V.10 DE000A383BH3 Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH11 US478160CV47 Johnson & Johnson12 US478160CX03 Johnson & Johnson13 US478160CW20 Johnson & Johnson14 XS2821719023 Johnson & Johnson15 XS2484111047 National Australia Bank Ltd.16 US676167CM99 Oesterreichische Kontrollbank AG17 XS2816006725 Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC18 XS2817920080 Arion Bank hf.19 EU000A3K4EY2 Europäische Union20 US345397E748 Ford Motor Credit Co. LLC21 US59523UAW71 Mid-America Apartments L.P.22 XS2820449945 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.23 XS2820454606 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.24 XS2811764120 One Hotels GmbH25 XS2824740778 Sparebanken Vest Boligkreditt AS26 XS2823302026 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.27 US91282CKM28 United States of America28 XS2821805533 WarnerMedia Holdings Inc.29 DE000A30V612 Brandenburg, Land30 XS2821667719 ING Bank N.V.31 XS2821719536 Johnson & Johnson32 ES0001352634 Junta de Galicia33 DE000HLB5626 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 DE000HLB5618 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 CH1350727785 Swisscom AG Schweiz36 CH1350727793 Swisscom AG Schweiz37 CH1350727801 Swisscom AG Schweiz38 LU2780871401 Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF39 LU2780871666 Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF40 LU2780871823 Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF