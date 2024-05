NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M auf "Underweight" belassen. Zugriffszahlen auf die Websites der europäischen Einzelhändler sowie Indikatoren für die Markendynamik im April und Mai zeigten für Inditex und H&M eine deutliche Verbesserung, während die Zugriffszahlen für Zalando relativ stabil geblieben seien, schrieb Analystin Georgina Johanan in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Allerdings belegten Zalandos April-Daten den zweiten positiven Monat in Folge./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 00:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 00:40 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken