EQS-News: Multitude SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Multitude SE mit anhaltend starkem Wachstum zum Jahresstart 2024: EBIT legt um 31 Prozent auf 11,6 Mio. EUR zu (News mit Zusatzmaterial)



16.05.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dies ist eine inoffizielle Übersetzung der Börsenmitteilung: Multitude SE mit anhaltend starkem Wachstum zum Jahresstart 2024: EBIT legt um 31 Prozent auf 11,6 Mio. EUR zu Deutliches EBIT-Wachstum im 1. Quartal 2024 um 31,0 % auf 11,6 Mio. EUR

Umsatzerlöse steigen um 18,3 % auf 64,2 Mio. EUR zu

Konzernergebnis legt um 13,0 % auf 2,6 Mio. EUR, EPS um 48,8 % auf 0,07 EUR

Multitude SE stärkt Marktposition mit der Übernahme des Geschäfts von Omniveta

Auf Kurs für Erreichen der EBIT-Prognose von 67,5 Mio. EUR in 2024 Helsinki, 16. Mai 2024 - Multitude SE, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, KMU und andere FinTechs anbietet (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) ("Multitude", "Gruppe" oder "Unternehmen"), hat seine Quartalszahlen für Q1 2024 veröffentlicht, die eine anhaltend positive Entwicklung in allen Geschäftseinheiten (Retail Banking (Ferratum), KMU Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank)) zeigen. Kennzahlen in Mio. EUR Q1 2024 Q1 2023* Veränderung in % Umsatzerlöse 64,2 54,2 +18,3 Nettozinsertrag 55,6 50,3 +10,5 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 11,6 8,9 +31,0 Konzernperiodenergebnis 2,6 2,3 +13,0

* Zahlen restated per Q1 2023 Starkes Wachstum setzt sich fort Die Gruppe zeigt auch im ersten Quartal des neuen Jahres eine solide finanzielle Entwicklung und konnte ihr Wachstum im Vergleich zur Vorjahresperiode beschleunigen. Die Umsatzerlöse stiegen um 18,3 % auf 64,2 Mio. EUR (Q1 2023: 54,2 Mio. EUR) und Q1 2024 stellt damit eines der wachstumsstärksten Quartale des Unternehmens dar. Multitudes EBIT stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 31,0 % auf 11,6 Mio. EUR (Q1 2023: 8,9 Mio. EUR). Das ausstehende Kreditvolumen konnte im 12-Monatsvergleich deutlich um 23,1 % von 543,3 Mio. EUR auf 657,6 Mio. EUR gesteigert werden. Dies resultierte in einem Wachstum der Nettozinserträge um 10,5 % von 50,3 Mio. EUR auf 55,6 Mio. EUR. Das Konzernperiodenergebnis liegt mit 2,6 Mio. EUR 13 % über dem des Vorjahres von 2,3 Mio. EUR, obwohl im ersten Quartal 2024 in Teilen des Geschäfts erhöhte Kreditausfälle zu verzeichnen waren. Weitere Schärfung der strategischen Ausrichtung und Ausbau des Leistungsangebots Mit dem Beginn des Jahres 2024 hat der neue Geschäftsbereich von Multitude, der Bereich Wholesale Banking, offiziell den Geschäftsbetrieb als neue Einheit aufgenommen. Dieser Bereich stellt zwei neue, unterschiedliche Produkte für Kunden bereit: die besicherte Kreditvergabe und Zahlungsverkehrlösungen. Bisher wurden die Geschäfte unter dem Titel Warehouse Lending als Teil der Geschäftseinheit SweepBank berichtet. Wie erfolgreich Multitude mit seinen Wachstumsambitionen ist, zeigt das Wachstum des Volumens von 179,8 % über zwölf Monate auf 69,2 Mio. EUR. Zudem ist der neue Geschäftsbereich bereits jetzt profitabel und erreichte im ersten Quartal 2024 ein EBIT von 1.0 Mio. EUR. Das übrige Leistungsangebot von SweepBank wurde in die bestehenden Geschäftseinheiten Ferratum und CapitalBox integriert und stehen als Teil der bestehenden Wachstumsplattform für alle Kunden von Multitude bereit. Neben der Erweiterung um die neue Geschäftseinheit hat Multitude im ersten Quartal auch das Geschäft des Invoice-Purchasing-Spezialisten Omniveta Finance übernommen, der künftig unter CapitalBox agieren und das Factoring-Geschäft von CapitalBox stärken wird. Mit der Transaktion stärkt Multitude seine Marktposition im KMU-Geschäft und demonstriert seine Ambition, seine Marktstellung als alternativer Kreditgeber neben Banken zu stärken und das Geschäftsmodell durch kontinuierliches organisches Wachstum, Partnerschaften und Übernahmen weiter auszubauen. Weiterhin stabile Bilanzqualität und effizientes Risikomanagement Die Bilanzsumme der Gruppe ist nach dem deutlichen Wachstum im Jahr 2023 leicht von 990,9 Mio. EUR auf 960.3 Mio. EUR gesunken (-3,1 %). Der Rückgang ist vor allem auf den geplanten Rückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 20,7 % auf 225,0 Mio. EUR zurückzuführen. Die Gruppe verzeichnete in Teilen des Geschäfts erhöhte Kreditverluste, und hat korrigierende Risikomanagementmaßnahmen ergriffen. Die Wertberichtigungsverluste bleiben im Bereich des niedrigen Durchschnittswertes von rund 4 % und erreichen im ersten Quartal 2024 4,2 %. Das Eigenkapital der Gruppe stieg auf 185,2 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 19,2 % entspricht. Die Nettoeigenkapitalquote blieb im ersten Quartal 2024 mit 25,2 % de facto stabil. Ausblick für 2024 bestätigt: Weiteres EBIT-Wachstum von 50% angestrebt Mit der Veröffentlichung seiner Q1-Zahlen ist Multitude auf gutem Weg, seine EBIT-Prognose von EUR 67,5 Mio. für das Jahr 2024 zu erreichen, was einem EBIT-Wachstum von rund 50 % gegenüber 2023 entspricht. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen die Guidance gesetzt, das Konzernergebnis bis Ende 2026 auf 30 Mio. EUR zu steigern. Zusätzlich zu seiner bereits etablierten hohen Resilienz durch die Diversifizierung der Geschäftsaktivitäten liegt der strategische Fokus von Multitude weiterhin auf der finanziellen Stabilität des Geschäftsmodells und der Reduzierung der Risiken. Pressekontakt: Sebastian Weigel

GFD Finanzkommunikation

Tel.: +49 69 9712 47-46

E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de Lasse Mäkelä

Chief Strategy and IR Officer

Tel.: +41 79 371 34 17

E-Mail: Lasse.makela@multitude.com Über Multitude SE: Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken übersehen werden. Die Dienstleistungen werden von drei unabhängigen Geschäftseinheiten erbracht, die von einer internen Banking-as-a-Service-Wachstumsplattform bedient werden. Die Geschäftsbereiche von Multitude sind Retail Banking (Ferratum), KMU Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Die Multitude-Gruppe beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 25 Ländern, bietet Dienstleistungen in 16 Ländern an und hat im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von 212 Millionen Euro erzielt. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "FRU" notiert. www.multitude.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Multitude SE_Q1 2024 Report





16.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com