Positive Überraschung bei Cisco. Die Zahlen für das 3. Fiskalquartal fielen besser als befürchtet aus und die Prognose erleichterte die Anleger. Auf der Hauptversammlung hieß es noch, dass es keine attraktiven Unternehmen zum Kaufen gibt. In aller Stille hatte Warren Buffett zu diesem Zeitpunkt aber bereits eine Minderheitsbeteiligung am Versicherer Chubb aufgebaut. Gewinneinbruch bei der Deutschen Telekom im 1. Quartal. Auch der Umsatz stagnierte lediglich auf dem Vorjahresniveau.Asien erlebt am Donnerstag einen starken Handel. Alle Benchmarks in der ...

