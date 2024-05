© Foto: Sven Hoppe/dpa



Die schwache Nachfrage im Industrie-Geschäft hat Siemens im vergangenen Quartal belastet. Der Gewinn der Sparte und der Konzernumsatz enttäuschten die Erwartungen. Siemens verzeichnete im zweiten Geschäftsquartal eine gedämpfte Nachfrage in seinem Automatisierungsgeschäft, was zu einem Rückgang der Gewinne führte. Das Unternehmen meldete am Donnerstag in München, dass der Umsatz in den drei Monaten bis Ende März um ein Prozent auf 19,16 Milliarden Euro gesunken sei. Das war weniger als die von Analysten erwarteten 19,28 Milliarden Euro. Der Nettogewinn sackte um 38 Prozent ab auf 2,19 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen von einer Wertzubuchung seiner abgespaltenen …