Ripple News: Wale bullisch für XRP - jetzt 1 $-Rallye?

Eine langsam schwindende US-Inflation beflügelt die Märkte, die in den letzten 24 Stunden wieder ein eindrucksvolles Momentum aufbauen. Der Bitcoin Kurs notiert aktuell mehr als 6 Prozent im Plus, während der breite Markt um rund 5 Prozent steigt. Die Korrekturbewegung scheint vorerst beendet. Während Solana mit rund 12,5 Prozent Kursplus der stärkste Top 10 Coin ist, fällt XRP weiter hinter andere Altcoins zurück. Das Kursplus von 3,5 Prozent kann nicht einmal mit dem breiten Markt mithalten. Dennoch hat zuletzt der Support bei rund 0,50 US-Dollar gehalten. Augenscheinlich haben gerade auch hier Wale eine attraktive Chance erkannt, um sich mit enger Absicherung bei XRP zu positionieren.

Denn der führende Krypto-Analyst Ali Martinez verweist darauf, dass XRP-Wale in den letzten zwei Wochen für über 55 Millionen US-Dollar XRP akkumulierten. Damit sehen wir in der folgenden On-Chain-Metrik eine deutliche Zunahme der Transaktionen dieser Entitäten. Große XRP-Halter bleiben augenscheinlich bullisch und akkumulieren wieder verstärkt XRP - doch was bedeutet das?

Ripple whales have bought over 110 million $XRP in the past two weeks, totaling around $55 million! pic.twitter.com/yeguiYitcT - Ali (@ali_charts) May 15, 2024

XRP verharrt stabil über Support

Dass sich Wale wieder verstärkt für XRP interessieren, dürfte dabei auch technische Gründe haben. Denn XRP konsolidierte zuletzt oberhalb des Supports an der wichtigen psychologischen Kursmarke von 0,50 US-Dollar. Die Unterstützung bot dem XRP Kurs Halt. Insoweit eignet sich die aktuelle Kursregion für einen Einstieg, der eine potenziell enge Absicherung ermöglicht. Das Chance-Risiko-Verhältnis steht nicht schlecht, dass der XRP Kurs hier (erst einmal) dreht. Sollten die 0,50 US-Dollar aber nachhaltig via Schlusskurs unterboten werden, dürfte sich auch bei vielen Walen zunächst ein Exit anbahnen. Insoweit behalten Trader diese Kursregion im Auge. Das verstärkte Interesse der Krypto-Wale an XRP ist (noch) kein Zeichen für einen neuen Bullenmarkt.

Wichtig bleiben jedoch Opportunitätskosten. Diese fallen an, wenn das in XRP gebundene Kapital eben nicht anderweitig investiert werden kann. Da andere Kryptowährungen zuletzt (und auch heute) besser performen, entgeht den XRP-Haltern effektiv diese Rendite. Wer zeitnah nicht an eine Outperformance von XRP gegenüber anderen Altcoins glaubt, scheint weiterhin mit Ripple Alternativen besser beraten.

99Bitcoins: Mit 99BTC besser Kryptos handeln

XRP ist derzeit ein Investment, das durch hohe Volatilität und Unsicherheiten bei regulatorischen Entscheidungen in den USA geprägt ist. Der Rechtsstreit gegen die SEC währt fort. Diese Faktoren führen zu erheblichen Risiken und potenziell hohen Opportunitätskosten für Investoren. Um erfolgreich in XRP zu investieren, sind umfassende Kenntnisse und eine sorgfältige Handelsstrategie unerlässlich. Aktives Trading scheint weiterhin möglich, gerade an der unteren Begrenzung der Range, während langfristiges Hodln eher nicht angeraten scheint. Wer auf neue Trends setzen möchte, anstatt Altlasten im Portfolio zu haben, könnte sich im Mai 2024 auch mit 99Bitcoins beschäftigen.

Denn 99Bitcoins hat ein innovatives Konzept entwickelt, um den Bedarf an fundiertem Wissen zu adressieren. Das Unternehmen fördert Krypto-Bildung durch ein Learn-2-Earn-Modell, das finanzielle Anreize mit Bildung kombiniert. Teilnehmer können durch das Erlernen von Krypto-Wissen 99BTC-Tokens verdienen, was Bildung direkt monetär belohnt. 99Bitcoins ermöglicht es hier den Anlegern also, Geld zu verdienen und sich gleichzeitig weiterzubilden - ähnlich wie ein Play-2-Earn-Game im Bildungssektor.

Mehr über 99Bitcoins erfahren

99Bitcoins hat dabei einen klaren Vorteil. Denn das Projekt hat bereits eine starke Community von über 700.000 Abonnenten auf YouTube und genießt eine gute Reputation in der Krypto-Community. Der erfolgreiche Presale, der in kurzer Zeit über eine Million US-Dollar in wenigen Tagen eingebracht hat, zeigt das starke Interesse am Projekt. Mit einem stetig steigenden Presale-Preis und einer attraktiven Staking-Rendite von über 100 Prozent APY bietet sich Investoren eine lukrative Gelegenheit, frühzeitig in das Projekt einzusteigen und vor dem Handelsstart Buchgewinne aufzubauen.

Mehr über 99Bitcoins erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.