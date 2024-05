STRONG BUY: Jetzt der Turnaround und Rallye bis 10 USD?

Anzeige / Werbung

15% konnte die Aktie gestern gutmachen, nachdem diese an den vorangegangenen Handelstagen empfindlich und für uns auch unerklärlicherweise nachgegeben hatte.

Dennoch besteht das technische "Strong Buy"-Rating von barchart.com und investing.com (auf wöchentlicher und monatlicher Basis) weiterhin, ein Umstand, der zusätzlich zur geplanten Übernahme von Alt 5 Sigma, einem Krypto-Zahlungsdienstleister mit explodierenden Transaktionszahlen, dieser Aktie (Börsenwert unter xx Mio.USD) nach dem Abschluss der Übernahme (geplant für die laufende Woche) einen gewaltigen "Boost" verleihen könnte! Sich jetzt noch vorher zu positionieren, das könnte unter Umständen eine sehr gute Idee sein!

JanOne* (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) ist in Begriff, den Krypto-Finanzdienstleister ALT 5 Sigma Inc. zu übernehmen. Der Takeover soll noch in dieser Woche abgeschlossen werden.

Das Besondere an diesem Deal. was der Markt offenbar noch nicht wirklich realisiert hat, ist die Tatsache, dass Alt 5 Sigma ein echter Star der Branche sein dürfte, wenn man das explodierende Wachstum ins Kalkül zieht, das nun erstmals grafisch illustriert veröffentlicht wurde! Das Transaktionsvolumen, das Alt 5 Sigma abgewickelt hat, stieg in den letzten drei Jahren um sage und schreibe fast 3.000%! Und es scheint so weiter zu gehen, denn im ersten Quartal 2024 hat man schon fast die Hälfte des Transaktionsvolumens des gesamten Jahres 2023 erzielen können!

Wir sind fest davon überzeugt, dass nach der vollzogenen Übernahme und nachdem JanOne* (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) detailliertere Zahlen als in der letzten Pressemitteilung veröffentlicht hat, die Anleger den Wert erkennen werden, um an dieser neu entstandenen Krypto-Spekulationsgelegenheit zu partizipieren. Kurse über 10,00 USD nach Abschluss der Übermnahme würden uns nicht überraschen! Meinung Redaktion

Spektakuläre Übernahme-Spekulation! Das Unternehmen JanOne* (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) meldet die geplante Übernahme eines Krypto-Spezialisten mit explodierenden Transaktionsumsätzen, die in den nächsten Tagen vollzogen werden soll. Zitat aus der jüngsten Übernahme-News:

Das Transaktionsverarbeitungsvolumen von ALT 5 belief sich im Kalenderjahr 2023 auf über 1,1 Mrd. $ und im 1. Quartal 2024 auf über 450 Mio. $

Aktuelle News: JanOne to Acquire ALT 5 Sigma Inc., a Leading Next Generation Blockchain Financial Technology Provider

JanOne (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) gab heute bekannt, dass es ein endgültiges

Abkommen hinsichtlich der Übernahme des Blockchain-Finanztechnologieanbieters ALT 5 Sigma Inc. und all dessen 100-%-Tochtergesellschaften unterzeichnet hat. Die Transaktion wird voraussichtlich in der Woche vom 13. Mai 2024 abgeschlossen werden und den üblichen Abschlussbedingungen sowie den geltenden behördlichen Anforderungen unterliegen, so hieß es in der zuletzt veröffentlichten Meldung. Bei Übernahmeabschluss erwarten wir eine komplette Neubewertung.

ALT 5 wurde im Jahr 2018 gegründet und ist ein FinTech-Unternehmen, das Blockchain-basierte Technologien der nächsten Generation anbietet, um den Übergang zu einem neuen globalen Finanzparadigma zu ermöglichen. Über seine Tochtergesellschaften bietet ALT 5 seinen Kunden zwei primäre Plattformen: "ALT 5 Pay" und "ALT 5 Prime".

ALT 5 Pay ist ein Kryptowährungs-Zahlungsgateway, das es registrierten und zugelassenen globalen Händlern ermöglicht, Zahlungen in Kryptowährungen anzunehmen und zu tätigen oder die Zahlungsplattform ALT 5 Pay in ihre Anwendungen oder Betriebe zu integrieren, indem sie das Plug-in mit WooCommerce oder die Checkout-Widgets und APIs von ALT 5 Pay verwenden. Händler haben die Option, automatisch in Papierwährungen (US-Dollar, kanadische Dollar, Euro und britische Pfund) zu wechseln oder ihre Zahlung in Form von digitalen Aktiva zu erhalten.

ALT 5 Pay ist eine elektronische Plattform für außerbörslichen Handel, die es registrierten und

zugelassenen Kunden ermöglicht, digitale Aktiva zu kaufen und zu verkaufen. Die Kunden können digitale Aktiva mit Papiergeld kaufen, aber auch digitale Aktiva verkaufen und Papiergeld erhalten. ALT 5 Prime ist über einen browserbasierten Zugang, eine App namens "ALT 5 Pro", die im Apple App Store und bei Google Play heruntergeladen werden kann, über die FIX API von ALT 5 Prime sowie über das NYFIXGateway von Broadridge Financial Solutions für zugelassene Kunden verfügbar.

Die innovativen Produkte und Dienstleistungen, die ALT 5 seinen globalen Kunden bietet, stehen an vorderster Front der Zahlungsverarbeitungsbranche und haben dazu beigetragen, Risiken zu reduzieren und kostenintensive Rückbuchungen von Kreditkarten zu vermeiden. Tony Isaac, Präsident und CEO von JanOne Inc.

NEWS-FAZIT:

Eines ist in unseren Augen fix: Mit der Masse der Krypto-Besitzer wird der Wunsch immer größer werden, direkte Krypto-Zahlvorgänge durchzuführen, und das ohne über den Umweg über den vorherigen Umtausch in USD, EUR, GBP oder CAD. Das ist ein Trend, von dem JanOne (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) durch die nun zu vollziehenede Übernahme der Alt5-Gruppe in Zukunft profitieren wird.

Eine BMW-Tochtergesellschaft hat sich bereits (neben vielen anderen Unternehmen) für die ALT5-Lösung entschieden: ALT 5 Pay Welcomes BMW Laval to Its Merchant Services, Enabling Bitcoin Payments

Im richtigen Augenblick investiert konnte man mit zwei anderen Krypto-Investments, die ebenfalls wie JanOne (WKN: A2PRW6, Nasdaq: JAN) an der NASDAQ notieren, Marathon Digital (NASDAQ: MARA) und Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT), Kursgewinne von an die 700% bzw. über 400% binnen weniger Monate realisieren, etwas, was wir auch bei JanOne nicht ausschließen, ja sogar erwarten, wenn sich das Transaktionswachstum, das wir eingangs beschrieben haben, in Zukunft so positiv weiterentwickeln kann und die Übernahme in dieser Woche erfolgreich abgeschlossen wird.

