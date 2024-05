© Foto: Oliver Berg/dpa



Starke Zahlen im Deutschlandgeschäft haben der Telekom unerwartet gute Quartalszahlen beschert. Der Gerichtssieg gegen Meta dürfte die Gewinne weiter ankurbeln.Die Deutsche Telekom hat im ersten Quartal die Analystenerwartungen deutlich übertroffen und zeigt besonders in ihrem Heimatmarkt Deutschland sowie in Europa beeindruckende Wachstumszahlen. Der Gesamtumsatz des Konzerns wuchs organisch um 1,6 Prozent auf 27,942 Milliarden Euro, und das bereinigte EBITDA AL erreichte mit 10,473 Milliarden Euro ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, womit es die Konsensprognose von 10,249 Milliarden Euro übertraf. In Deutschland stieg der Gesamtumsatz um 2,6 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, …