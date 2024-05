Broadcom Inc. hat sich im Vergleich zur Semiconductors-Branche positiv hervorgetan - über das Jahr konnte die Aktie um 24,2% zulegen, während die Branche insgesamt ein Plus von 13,0% verzeichnete. Insbesondere die künstliche Intelligenz (KI) bedeutet für das Unternehmen einen starken Hebel: Im ersten Quartal 2024 verzeichnete der Semiconductor-Bereich einen Vervierfachung der KI-Umsätze auf 2,3 Milliarden Dollar trotz eines schwächeren Endmarktumfeldes. Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit KI-Erlösen von etwa 10 Milliarden Dollar gerechnet, während das Networking-Segment mit einem Anstieg von 35% im Jahresvergleich aufgrund beschleunigter Vernetzungslösungen und der Expansion von KI-Beschleunigern innerhalb von Hyperscalern auftrumpfen könnte. Allerdings erwarten Experten in der Wireless-Sparte ein stagnierendes Wachstum.

Zukunftsorientierte Investitionen im Blick

