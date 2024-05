Der DAX erklomm gestern ein neues Allzeithoch. Nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten stieg er in der Spitze bis auf 18.893 Punkten. Am Ende ging er mit einem Zugewinn von 0,8 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...