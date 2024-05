Das deutsche Chemie- und Pharmaindustrieunternehmen Evonik vermeldete am Mittwoch laut Bloomberg eine unerfreuliche Nachricht: Ein Mehrheitseigner, die RAG-Stiftung, will seinen Anteil am Konzern auf unter 50 Prozent senken. Die Evonik-Aktie gibt leicht nach.Laut Berichten plant die RAG-Stiftung, ein Aktienpaket zu einem Preis von 19,99 Euro pro Aktie zu veräußern. Die Stiftung strebt an, ihre Anteile ...

